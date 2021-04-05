В суд передали дело о попытке рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы»

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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Волгоградской области, обвиняемого в попытке рейдерского захвата «Кубанские деликатесы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, обвиняемый и еще трое его сообщников, решив установив контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, ворвались на территорию завода. В общей сложности в налете участвовали 10 человек, у которых при себе было гражданское огнестрельное и газовое оружие.

Обвиняемый, угрожая охраннику, потребовал покинуть территорию контрольно-пропускного пункта завода. Затем участники группы заняли КПП, где проверяли и изымали пропуска у работников организации, а также препятствовали проходу руководства и охранников.

Их действия привели к приостановке работы предприятия на длительное время, материальному ущербу на 45 млн руб., ущербу деловой репутации завода, отказу сотрудников выходить на работу из-за опасений за свою жизнь. Также действия обвиняемого и его сообщников привели к перестрелке с охранниками завода «Кубанские деликатесы», в результате которой пострадали три человека.

По данному факту, в отношении организатора попытки рейдерского захвата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). На период следствия его заключили под стражу, хотя ранее его отпускали под подписку о невыезде, однако обвиняемый нарушил меру пресечения и попытался скрыться.

Вину в совершенном преступлении фигурант дела не признал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела переданы в суд вместе с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Инцидент на заводе «Кубанские деликатесы» произошел в октябре 2019 года. На тот момент был известно о восьми участниках перестрелки. В полиции тогда заявляли, что конфликтная ситуация «стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий». Сообщалось, что захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Алексей Белянин