Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие страны готовы принять туристов и какие ограничения там действуют.

Сегодня вновь небольшой туристический обзор! Как и было обещано, с начала месяца для россиян открылся остров Кипр. Однако не все так просто и радостно на родине Афродиты, как можно было бы ожидать. Во-первых, тестов целых два — один как обычно еще до вылета, другой — платный по прибытии на остров примерно за €30.

Время ожидания результата необходимо провести в режиме изоляции. Это часа три, в течение которых вас с помощью СМС оповестят, здоровы вы или нет. Если все хорошо, надеваете маску и вперед. Средства индивидуальной защиты носите везде, кроме мест, где принимаете пищу: ресторанов, кафе, баров. С этим очень строго.

Теперь Германия — несмотря на возобновление с 1 апреля авиасообщения, туристов там пока не ждут. Говорю об этом, потому что кое-кто из моих знакомых уже, было, собрался выдвигаться на Берлин. Придется еще потерпеть. Кстати, та же история со Швейцарией. Вообще, Европа в раздрае. Испанцы, итальянцы — с одной стороны, хочется туристических денег, с другой — страшновато с этим коронавирусом, обещают третью волну. Индия приостановила все полеты из-за рубежа, за исключением вывозных и гуманитарных рейсов.

А Шри-Ланка, наоборот, с 1 апреля открыла туристический сезон. Аборигены ждут россиян как манны небесной, свято верят, что именно мы поможем хотя бы частично восстановить пошатнувшийся турбизнес. Все наверстаем, отвечают им наши туроператоры. Кубинское направление наращивает обороты — новые рейсы, новые курорты, радуют своей стабильностью Танзания, Мальдивы и примкнувшие к ним Сейшелы. Ну и, конечно, греки: въездную квоту 500 россиян в неделю они увеличивают до 14 тыс. Вот это по-нашему, я считаю. От души и по-братски.