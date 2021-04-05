Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как проходила презентация спортивного концепт-кара и какими характеристиками он обладает.

Я бы не осмелился объявить, что в модельной линейке Genesis грядет интригующее пополнение. Марка и раньше показывала на выставках концепт-кары, которые не становились серийными автомобилями, зато демонстрировали, в каком направлении движется дизайнерская и инженерная мысль бренда.

На днях Genesis представил концепт спортивного электрического купе класса Gran Turismo. Презентация транслировалась с крыши одного из частных домов в Лос-Анджелесе, что характерно. Но важно и то, что если ты хочешь застолбиться на премиальном рынке, что стремительно и не без успеха делает корейский бренд, то ты должен не только следовать устоявшимся в этом сегменте правилам, но и рисковать, предлагая что-то новое.

Концепт-кар называется Genesis X. Обычно этой буквой у автопроизводителей принято обозначать что-то внедорожное. Но в данном случае это как математическое неизвестное или как таинственный незнакомец «мистер Икс». Еще деталь: специально к мероприятию режиссер Джейсон Берг снял полутораминутный ролик, который можно посмотреть на YouTube. Его лейтмотив — бурное развитие калифорнийской автокультуры и новаторский дух марки Genesis. Но в одном из эпизодов идет дождь, а все мы знаем из песни, что It’s never rains in Southern California.

Такие противоречия есть во всем. И этим Genesis X больше всего и интересен. Кузов спроектирован в традициях классических Gran Turismo, характерными чертами которого являются длинный капот и короткий задний свес. В отдельных ракурсах кажется, что перед вами Ferrari 550 Maranello 1998 года выпуска. Но этот «олдскул» великолепно переосмыслен в контексте современных дизайнерских приемов Genesis, прежде всего — сдвоенных линий, которые можно найти как в экстерьере, так и в интерьере автомобиля.

Пожалуй, единственное, в чем марка не смогла себе позволить пойти вопреки сложившимся трендам, — это электропривод. Купе, конечно же, электрическое, и стильная радиаторная решетка у него — это скорее декоративный элемент, нежели что-то функциональное. По-другому сегодня нельзя, особенно в Калифорнии.