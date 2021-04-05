«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2020 года

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС(ВАТС)в 2020 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».



По оценкам «ТМТ Консалтинг», несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, российский рынок виртуальных АТС продемонстрировал двузначные темпы роста как денежных, так и натуральных показателей. По данным агентства, объем рынка в 2020 году вырос на 19% по сравнению с 2019 годом и составил 13 млрд руб. Количество компаний-клиентов увеличилось на 10,5% и достигло 359 тысяч.

Лидером по количеству компаний-клиентов является «Ростелеком», рост по этому показателю в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка оператора увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 году способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС, которая обеспечилазначительный приток новых клиентов. В 2020 году «Ростелеком» также запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники, кол-трекинг.

«В прошлом году в кратчайшие сроки в ответ на пандемию мы развернули масштабные акции, направленные на долгосрочную помощь предпринимателям. Одним из положительных результатов этой работы стало значительное увеличение клиентской базы и использование клиентами широких возможностей функционала продукта. Важным моментом стало разворачивание инфраструктуры виртуальной телефонии на территории малых городов России», — отметил директор департамента продуктового маркетинга B2B «Ростелекома» Сергей Таболин.

«Услуги виртуальной телефонии от «Ростелеком» были востребована бизнесом разного размера, особенно в период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы. Мы оперативно реагировали на возросшие потребности в организации удобных цифровых сервисов для бизнеса любого масштаба — от малого и среднего бизнеса до крупной национальной и государственной компании. Использование услуги ВАТС с большим выбором дополнительных функций позволило нашим Заказчикам построить эффективные и качественные каналы общения с их сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома. И в дальнейшем продолжить пользоваться нашими услугами ВАТС, которые доступны более чем в 400 городов и населенных пунктах» – отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Денис Рябченков.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компаниис большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.