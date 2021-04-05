Осужденный к пожизненному лишению свободы тренер обжаловал приговор

Пермский тренер по рукопашному бою Вадим Востоков, осужденный к пожизненному лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, обжаловал приговор. Это следует из картотеки Пермского краевого суда. Данных о регистрации жалобы на сайте Четвертого апелляционного суда пока не появилось.

19 марта 2021 года Пермский краевой суд признан Вадима Востокова виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, групповом разбое с применением оружия, его незаконном приобретении и ношении, сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также оставлении в опасности малолетнего.

Ранее в ходе процесса присяжные сочли доказанной версию следствия и гособвинения, что 27 мая 2009 года Востоков вместе с неустановленными лицами проник в квартиру к своим знакомым, супругам Игорю и Екатерине Некрасовым. Там он совершил их убийство с особой жестокостью, после чего похитил деньги и другое имущество на сумму более 1 млн руб. При этом злоумышленники заперли дверь квартиры, оставив в опасности шестимесячного ребенка погибших. В ходе расследования была установлена причастность Вадима Востокова и к сбыту наркотических веществ в крупном размере в 2011 году.

Вадима Востокова осудили со второго раза. В 2019 году коллегия присяжных сочла его невиновным по всем эпизодам обвинения, что привело к оправдательному приговору. Он был освобожден из СИЗО. Однако после представления прокуратуры Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение.