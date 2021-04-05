В Оренбуржье вырос индекс качества городской среды

Индекс качества городской среды в минувшем году в среднем по Оренбургской области достиг 168 баллов. В отношении к 2019 году этот показатель вырос на семь баллов. Индекс рассчитал минстрой России. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

«Наибольший рост показателя, на 28 баллов, произошел в Сорочинске. Снижения показателя в городах региона в этом году нет»,– говорится в сообщении.

В Оренбурге индекс качества городской среды увеличился на три балла и составил 184. Эксперты связали рост показателя с увеличением индикаторов таких направлений, как «Улично-дорожная сеть», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство».

Кроме того, четыре муниципалитета Оренбуржья стали ближе к оценке городской среды как благоприятной. В список вошли Бузулук и Новотроицк, которые набрали в минувшем году по 178 баллов, а также Сорочинск (178) и Ясный (175).

Георгий Портнов