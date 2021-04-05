На Кубани запустят завод по изготовлению театральных кресел за 570 млн рублей

В рамках промышленной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и представитель ООО «Корона» Алексей Олефиренко подписали соглашение о реализации инвестпроекта по производству театральных кресел. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Объем инвестиций в проект составит порядка 570 млн руб.

В сообщении сказано, что фабрику по производству кресел для залов, секционных кресел, оснащения сцены и мебели для холлов построят в Усть-Лабинске. Планируемая мощность предприятия — 180 тыс. кресел в год.

Наталья Шинкарева