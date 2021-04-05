В двух торговых центрах Екатеринбурга откроют мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В апреле в двух торговых центрах Екатеринбурга откроют мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил региональный департамент информационной политики. Для прохождения вакцинации желающим необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Так, 6 и 8 апреля вакцинация первым компонентом прививки пройдет на втором этаже ТЦ «Дирижабль» на ул. Академика Шварца, 17. Вторым компонентом вакцины в торговом центре можно будет привиться 27 и 29 апреля. Мобильный пункт в эти дни будет работать с 11:00 до 14:00.

Кроме того, 8 и 12 апреля вакцинация первым компонентом пройдет в ТЦ «Мега» на ул. Металлургов, 87. По данным департамента, вакцинация вторым компонентом прививки пройдет 29 апреля и 4 мая. Время работы мобильного пункта — с 11:00 до 14:00.

Ранее, 2 и 3 апреля, мобильные пункты вакцинации работали в торгово-развлекательном центре «Окей» в Екатеринбурге и торговом центре Depo в Нижнем Тагиле. Как сообщил оперштаб Свердловской области, тогда первым компонентом вакцины от коронавируса привились 400 и 170 человек соответственно. Всего с начала прививочной кампании первый компонент вакцины поставили более 233 тыс. жителей региона, более 168,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 83 192 человека. Из них 76,5 человек уже выздоровели, 2779 пациентов скончались.

Михаил Мананников