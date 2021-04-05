Владелец гипермаркета «Масштаб» решил стать депутатом гордумы Перми

Как и предсказывал “Ъ-Прикамье”, документы на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Пермскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №9 подал директор ООО «Производственно-строительная компания „Кармента“» Роман Пономарев, владелец гипермаркета строительных материалов «Масштаб».

Отметим, что избранным депутатом по округу №9 является единоросс Олег Шлыков. Сегодня утром он выдвинул свою кандидатуру на праймериз по партийным спискам (единый избирательный округ — муниципальная группа «Кировская №1»).