Объявлены даты проведения XXXI Международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Петербурге

Тридцать первый по счету ежегодный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 29 октября по 4 ноября 2021 года. Рассмотрение заявок на участие продлится до 15 июля.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Все мероприятия «Послания к человеку» пройдут на нескольких площадках Петербурга. Кроме кинопоказов в рамках фестиваля будут проходить внеконкурсные тематические программы, ретроспективы, профессиональные групповые дискуссии в форме круглых столов, мастер-классы, конференции, пресс-конференции и семинары от кинематографистов и актеров. Отбор кинолент для участия проводится в трех конкурсах — международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico.

«Послание к человеку» проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. В 2020 год, в разгар пандемии коронавируса, фестиваль также проходил в традиционном очном формате. Некоторые другие региональные киносмотры при этом вынуждены были переносить даты своего проведения.