В Ярославле экс-глава интерната отсудила у Минфина РФ 600 тысяч рублей

В Ярославле суд взыскал компенсацию с министерства финансов РФ в размере 600 тыс. руб. в пользу бывшего директора школы-интерната №7 для глухих и слабослышащих детей Ларисы Шельбах по делу об унижении воспитанников школы-интерната, сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 2017 году произошел инцидент, во время которого учеников за нарушение дисциплины заставили пить мочу. Через некоторое время Ларису Шельбах уволили с должности директора школы-интерната. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В пресс-службе пояснили, что 10 июля 2019 года госпожа Шельбах была оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

«В декабре 2020 года Лариса Шельбах обратилась в Ленинский районный суд города Ярославля с иском к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда в размере 3 млн. руб. в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что за госпожой Шельбах было признано право на реабилитацию.

По данным пресс-службы, 25 марта 2021 года решением Ленинского районного суда были частично удовлетворены исковые требования экс-директора школы-интерната. В ее пользу с Министерства финансов РФ взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. руб. В настоящий момент, решение в законную силу не вступило.

Дарья Сабаева