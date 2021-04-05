Радий Хабиров внес изменения в свои обязанности

Радий Хабиров будет лично курировать деятельность государственного комитета республики по предпринимательству, следует из распоряжения главы региона от 2 апреля, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии. Документом вносятся изменения в распоряжение главы республики от 28 октября 2019 года «О распределении обязанностей в правительстве Республики Башкортостан».

В прежней версии документа курирование деятельности госкомитета по предпринимательству входило в обязанности руководителя аппарата правительства Башкирии Илшата Тажетдинова. Новым распоряжением они исключены из его компетенции. Распоряжение вступает в силу после его подписания, указано в документе.

Майя Иванова