Трех омских директоров и курского депутата обвиняют в хищении почти 100 млн рублей

Следственный комитет РФ по Омской области расследует дело о хищении средств в акционерном обществе «Логистическая компания "Зерно Сибири"», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, экс-директор АО «Логическая компания "Зерно Сибири"», бывший руководитель ООО «Дары Сибири», директор ООО «Глобал-С» и депутат Курской областной думы Александр Четвериков в течение 2019-2020 годов похитили со счетов акционерного общества около 99 млн руб.

Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Для троих директоров, обвиняемых судом, избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Курский депутат объявлен в федеральный розыск.

АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» было создано в Омской области в сентябре 2019 года. Учредителями юрлица стали правительство региона (51%) и крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса области(49%). Основной задачей компании была помощь в продаже продукции АПК региона с наибольшей выгодой.

Даниил Тарабукин