РЖД просят возместить 1,9 млн рублей ущерба за разлив нефтепродуктов под Кстовом

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области направило претензионное письмо в адрес РЖД о добровольном возмещении ущерба, причиненного окружающей среде из-за разлива нефтепродуктов у железнодорожной станции Зелецино в Кстовском районе в октябре 2020 года. Ущерб превысил 1,9 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Если РЖД не возместит ущерб добровольно, его будут взыскивать в судебном порядке.

Сообщение о появления мазутного пятна у станции Зелецино поступило в ноябре 2020 года. Росприроднадзор установил, что площадь загрязнения составила 777 кв.м. Содержание нефтепродуктов в почве местами превышено в 37 раз.

Ранее Канавинский райсуд признал АО «РЖД» виновным в нарушении природоохранного законодательства по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель»). В РЖД сообщили, что причиной загрязнения стала утечка сточных вод с высоким содержанием нефтепродуктов при прорыве коллектора, находящегося на балансе Горьковской дирекции по тепловодоснабжению. Компанию оштрафовали на 40 тыс. руб.

Анастасия Еремина