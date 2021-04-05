На затопленной паводком автодороге под Переславлем восстановили движение

В Ярославской области на участке автодороги между селом Новое и деревней Леонтьево недалеко от Переславля-Залесского восстановлено движение, остановленное после разлива реки Кубрь, сообщили в пресс-службе администрации Переславля.

«Сегодня там уже спокойно можно пройти пешком, даже не в сапогах. Вода ушла»,— пояснили в пресс-службе.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 1 апреля в Пригородном сельском поселении городского округа Переславль-Залесский из-за подъема уровня воды в реке Курбъ произошел перелив через участок автодороги между селом Новое и деревней Леонтьево. В результате затопления участка дороги было затруднено транспортное сообщение с деревнями Леонтьево и Ченцы. Переправляться через затопленный участок местным жителям помогали спасатели дважды в день.

В пресс-службе уточнили, что в период половодья река Кубрь разливается ежегодно, перекрывая подъезд к деревням Леонтьево и Ченцы, в которых проживают 23 человека.

Дарья Сабаева