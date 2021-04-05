В Тюменской области на 5,5% сократилось число преступлений, связанных с оборотом наркотиков

Правоохранительными органами Тюменской области в 2020 году было выявлено 2566 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. На 5,5% сократилось число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно докладу антинаркотической комиссии, сбыт наркотических средств осуществляется преимущественно лицами в составе преступных групп: в 2020 году их причастность была доказана к совершению 13 тяжких и особо тяжких преступлений. Члены групп занимались сбытом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 13 участников, в том числе организаторов, курьеров, операторов и закладчиков.

По данным комиссии, в Тюменской области снизилось число наркозависимых граждан: «Данный показатель в 2020 году уменьшился и составил 161 человек на 100 тыс. населения (2019 год — 189,2 человек). Однако большую обеспокоенность вызывает рост смертности из-за отравлений наркотиками»,— рассказали в пресс-службе.

На работу с программами по противодействию оборота запрещенных веществ и борьбы с наркоманией в 2020 году было выделено 94 млн руб. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Напомним, в октябре прошлого года главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области направило в суд уголовное дело в отношении участников организованного преступного сообщества (ОПС), которые продавали наркотики в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Пермском крае.

Ирина Пичурина