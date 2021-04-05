Мэрия Перми выдала разрешения на ввод двух новостроек в Индустриальном районе

Департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов в Индустриальном районе Перми по ул. Беляева, 61 и ул. Теплогорская, 24 (корпус 5). По сведениям администрации города, застройщиком первого дома является структура девелопера «Ингрупп» - ООО «СЗ «Информресурс», второго – ООО «СЗ «Орсо групп». Общая площадь домов составляет 19,9 тыс. кв. м.

Отметим, что на жилой комплекс «Ингрупп» на ул. Беляева, 61 носит название Freedom, объект «Орсо групп» на ул. Теплогорской, 24 – ЖК «Маасдам».

Напомним, в 2020 году в Перми ввели в эксплуатацию 45 многоквартирных домов общей площадью 531,9 тыс. кв. м. В Пермском крае за год в строй было введено 1,19 млн кв. м.