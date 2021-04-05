Городецкая верфь в 2020 году удвоила выручку

По итогам 2020 года выручка ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (ССК, Городец) увеличилась вдвое в годовом выражении, до 910,1 млн руб., следует из отчетности предприятия. В частности, судостроение принесло верфи 902,3 млн руб., остальные средства в структуре выручки ССК заработала на производстве причальных кранцев и бетона.

Чистая прибыль верфи в 2020 году составила 61,7 млн руб. против убытка 68 млн руб. в 2019 году. Дебиторская задолженность на конец года составила 1,1 млрд руб. с пятикратным ростом к концу 2019 года, кредиторская также выросла почти вдвое, до 2,3 млрд руб. «Дебиторская задолженность увеличилась в основном за счет текущих операций по выданным авансам поставщикам и подрядчикам, а также дебиторской задолженности по выполненным государственным контрактам. Кредиторская задолженность увеличилась в основном за счет полученных авансов от заказчиков», — говорится в отчетности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ССК было зарегистрировано в Городце в 2001 году. Уставный капитал составляет 60 млн руб., основной вид деятельности – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Обязанности гендиректора исполняет Дмитрий Савин. Собственниками являются Александр Фролов (51% долей) ЗАО «Ветераны Афганистана» (22,76%), Евгений Савина (16,78%) и Андрей Савидов (0,89%).

Владимир Зубарев