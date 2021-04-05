Доля просроченной задолженности по кредитным картам в Удмуртии за февраль выросла на 0,2%

В феврале 2021 года доля кредитов по кредитным картам в Удмуртии с просроченной задолженностью свыше 30 дней составила 8,1%. Это на 0,2% процентных пункта (п.п.) больше, чем в феврале 2020 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России данный показатель за 12 месяцев также вырос с 7,9% до 8,1%.

Самые низкие доли просроченной задолженности по «кредиткам» в феврале 2021 года отметили в Москве (6,2%), Ханты-Мансийском АО (6,9%), Татарстане (7%), Московской области (7,4%), Санкт-Петербурге (7,4%) и Саратовской области (7,4%). Отметим, что доля просрочки с февраля 2020 года выросла в большинстве регионов России, больше всего — в Московской области (на 0,7 п.п.), Санкт-Петербурге (на 0,6 п.п.), Ставропольском крае (на 0,6 п.п.), Москве (на 0,6 п.п.), Ленинградской (на 0,6 п.п.) и Челябинской (на 0,6 п.п.) областях. В некоторых регионах значение незначительно сократилось, в том числе в Иркутской (на 0,2 п.п.) и Нижегородской (на 0,2 п.п.) областях, а также в Красноярском крае (на 0,2 п.п.).

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Как правило, кредитные продукты (включая карты) предоставляются только тем гражданам, значение персонального кредитного рейтинга которых находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что столь незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками проблемных кредитов. Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по кредитным картам могла быть существенно выше»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.