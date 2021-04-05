Перевозки пассажиров на СКЖД в марте выросли на 25,4%

В марте 2021 года на Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 2,7 млн пассажиров, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Уточняется, что в марте пассажирооборот на СКЖД вырос на 9,3% по сравнению с мартом 2020 года и составил 498 млн пасс/км. В пригородном сообщении пассажирооборот в марте составил более 65 млн пасс/км (вырос на 15%), а в дальнем следовании — 433 млн пасс/км (вырос на 8,5%).

В сообщении отмечается, что с января по март 2021 года в границах СКЖД было перевезено 7 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за тот же период 2020 года. В январе—марте пассажирооборот снизился на 11,2%, составив 1,3 млрд пасс-км.

Наталья Шинкарева