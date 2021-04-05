В производство башен связи в Башкирии вложат 800 млн рублей

ООО «Инфра-связь» из Калужской области планирует инвестировать в производство башен связи и опор двойного назначения на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии 800 млн руб., сообщает пресс-служба республики. Предприятие также намерено участвовать в развитии цифровой инфраструктуры региона.

«Инфра-связь» собирается установить в республике башни связи для мобильных операторов, в том числе в отдаленных населенных пунктах для подключения их к интернету, сообщил на «Инвестиционном часе» в правительстве учредитель компании Аюп Бузуртанов.

Инвестпроект рассчитан до 2025 года. Планируется создать 100 рабочих мест для обслуживания сетей и опор связи и еще 200 — на производстве.

Инвестиционный комитет Башкирии поддержал проект и одобрил его включение в число приоритетных.

Министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин отметил, что вопросы обеспечения сотовой связью и широкополосным доступом в интернет сейчас в приоритете. Он добавил, что в 2020 году сотовые операторы построили около 270 антенно-мачтовых сооружений. В целом, по его словам, базовый доступ жителей к сотовой связи в Башкирии составляет примерно 87%.

ООО «Инфра-связь», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в Калужской области в августе 2017 года. Компания занимается деятельностью в области связи на базе беспроводных технологий. В 2019 году выручка ООО составила 2,3 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Майя Иванова