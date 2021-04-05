Абсурдные девяностые в сериале «Милиционер с Рублевки» на ТНТ

Из всех вселенных, которые создает телеканал ТНТ, мир комедийного сериала «Полицейский с Рублевки» оказался самым плодовитым. Пожалуй, на всем российском телевидении нет сериала, который смог бы разрастись на несколько сезонов, два полнометражных фильма («Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел») и приквел — «Милиционер с Рублевки», который вполне можно смотреть как отдельное произведение. Предыстория расскажет о молодых годах Володи Яковлева, персонажа, который вывел Сергея Бурунова в суперзвезды российского кино. Начало карьеры Яковлева (в приквеле его сыграл Артем Сучков) в московской милиции пришлось на девяностые — десятилетие, с которым сегодня испытывают прочную связь не только заставшие это время взрослые, но и подростки, попавшие под обаяние флера необузданной свободы этой эпохи. Именно таким — диким, свободным и безумным — получился «Милиционер с Рублевки». Сериал можно посмотреть на ТНТ с 12 апреля.

Как известно, «в девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые», есть было нечего, из подъезда выйти — страшно; кто не встроился в новую оголтелую реальность — тот проиграл. О чернухе девяностых наши кинематографисты особенно в последнее время сняли множество фильмов и сериалов — про афганцев, про расстрел Белого дома, про рыночные переделы и тому подобное. На этом фоне сериал «Милиционер с Рублевки» выглядит свежо как минимум потому, что это, по сути, сказка, которая показывает девяностые исключительно в романтическом свете и с помощью абсурдного юмора. Интересно и то, что ретрокомедия для нашего кино — жанр редкий, ведь, как правило, через обращение к прошлому режиссеры и сценаристы говорят о серьезном. Илья Куликов, создатель вселенной «Полицейского с Рублевки», вместе с режиссером приквела, дебютанткой Полиной Ануфриевой пошли другим путем, намеренно несерьезным, а из всех форм юмора выбрали абсурд, балансирующий на грани фола (порой даже переходя ту самую грань). В их сериале «Милиционер с Рублевки» девяностые предстанут ностальгической декорацией к безумной и смешной истории Володи Яковлева, который только устроился в рублевскую милицию, познакомился со следовательницей Машей Гудковой и окунулся в мир странного, изобретательного криминала того времени.

Фото: ТНТ

Каждая из восьми серий «Милиционера с Рублевки» посвящена знаковому явлению или делу девяностых. Яковлев с Гудковой будут ловить кассетных пиратов, которые развернули свою режиссерскую лабораторию и переснимают видеохиты на свой лад; столкнутся с помешательством на «МММ» и «Гербалайфе», ворвутся на рейв в поисках драгдилера, побывают в первом московском караоке и далее по списку. И все это — на фоне старых автобусов и полусоветских интерьеров, малиновых пиджаков и кислотных олимпиек, настоящей телевизионной хроники вроде кадров с Ельциным, песен «Комбинации» и «Кар-мэн» и, что особенно важно для Яковлева, нового и старого — суперхита про «Гранитный камушек».

Фото: ТНТ

Кстати, подобных отсылок в «Милиционере» немало — через них персонаж Сучкова соотносится с героем Бурунова. Кроме того, почему песня группы «Божья коровка» — его любимая, зрители узнают, откуда у Гриши Измайлова, которого ненавидит и боится Яковлев в возрасте, прозвище Демон, как Яковлев научился брать взятки, и откуда нахватался фразочек, которыми сейчас говорит вся Россия. По сценарию щедро рассыпаны пасхалки для фанатов оригинального сериала; Артем Сучков смог точно передать интонацию и даже мимику персонажа Бурунова. Но, как мы уже заметили, смотреть приквел можно и самостоятельно — угореть по сказке про абсурдные девяностые можно и без погружения во вселенную. Точнее, начать знакомство со вселенной «Полицейского с Рублевки» можно как раз с «Милиционера».

Фото: ТНТ

Юмор в «Милиционере с Рублевки» дикий и отбитый, но не в плане пошлости. Это скорее фирменный юмор Куликова, который любит обшутить обыденность с помощью ярких присказок и язвительных ремарок, остроты там, где это уместно, и закрутить историю до трешовых ситуаций. И если в других сериалах про девяностые — серьезном «Мир! Дружба! Жвачка!», лирико-музыкальном «Девяностые: весело и громко» — есть моменты драматические, любовные, требующие эмпатии и серьезного подключения, то в «Милиционере с Рублевки» — только юмор, чистейший жанр, как, например, в другом отличном сериале Куликова — едко высмеивающей телеиндустрию «Мылодраме».

«Для многих из нас, создателей “Милиционера с Рублевки”, девяностые — время детства и юности,— рассказывает Полина Ануфриева.— Чаще всего, когда мы становимся взрослыми, память стирает все плохое, и мы вспоминаем свое прошлое как время, в которое хотелось бы вернуться, в котором не было проблем и забот. И пусть в девяностые проблем было достаточно, большинство из нас жили небогато, не было кафе и ресторанов, но зато были бутерброды с маслом и сахаром! Это такие вещи, которые вспоминаешь и улыбаешься. Нашей художественной задачей было показать именно эти моменты. У нас не было задачи показывать криминал и бандитизм — в нашем сериале они есть, но, как выразился Илья Куликов, мы на все накинули такой сказочный флер, потому что хотелось улыбнуться. Хотелось вспомнить девяностые, вернуться в них и увидеть хорошее. Показать те вещи, над которыми можно посмеяться».

«Милиционер с Рублевки» — с 12 апреля в 21:00 на ТНТ