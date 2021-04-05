Автомобильные цены добирают проценты

Цены на автомобили в России выросли за первый квартал на 8%, а продажи легковых машин в марте снизились на 6%. На рынке новых авто резких скачков почти не бывает. Но именно здесь фиксируется самый устойчивый рост: за три года, по оценке «Автостата», машины подорожали на 40%. “Ъ FM” пообщался с игроками рынка и выяснил, по каким причинам растет стоимость автомобилей. Подробности — у Ивана Якунина.

Сейчас, даже по официальным данным Росстата, цены растут по проценту в неделю. Так и получилось, что за первый квартал прирост составил 8% — это подсчеты самих участников рынка. Если кратко, глава Fresh Auto Денис Мигаль ситуацию описывает так: «Накануне поступила нам на продажу Lamborghini Huracan, которая стоит 15 млн. Аавтомобиль с пробегом, и мы его продали ровно за один день. Даже в этом сегменте наблюдается устойчивый спрос, потому что на рынке нет автомобилей».

Факторов устойчивого роста цен, как всегда, несколько. Во-первых, это инфляция — 1,5% с 1 января. Во-вторых, курс — доллар с начала года подорожал на три рубля. В-третьих, утильсбор — его правительство планирует поднять на 25%. Этого пока не произошло, но производители уже включили его в стоимость. И главный фактор — дефицит, о котором подробно рассказывает директор по маркетингу группы «Авилон» Андрей Каменский: «Не хватает некоторых позиций, например, по Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo. Летом 2020 года ряд заводов не работал, поэтому дефицит все еще сказывается. Плюс покупатели были активны, складских запасов практически не осталось. Если говорить про премиальные автомобили и люкс, нехватка еще больше, чем в массовом сегменте.

По некоторым маркам очередь идет не до лета 2021 года, а до лета 2022-го».

Такая ситуация очень выгодна продавцам. Неудивительно, что они не спешат возвращать привычные условия, продолжает Денис Мигаль: «До этого производители, работающие на российском рынке, производили машин больше, чем рынок просил, и поэтому были скидки, демпинги. Пандемия заставила многих производителей это пересмотреть, сейчас они поняли, что так экономически выгоднее и комфортнее работать. И поэтому на 2021 год у них сниженные планы, чтобы, если произойдут какие-то форс-мажоры с производством, не было каких-то проблем, продолжают сохранять этот искусственный дефицит на рынке».

Владелец ГК Favorit Motors Владимир Попов подтверждает: на поводу у покупателей дилеры больше идти не будут. Раньше он старался продать как можно больше машин с минимальной маржой, а больше всего денег зарабатывал на обслуживании. Теперь из-за отсутствия поставок это невозможно, и специальных предложений для покупателей стало гораздо меньше. Предпосылок для перемен он пока не видит. Значит, цены будут расти.

«Дальнейший рост цен неизбежен, как восход солнца. Что касается процентного соотношения, мой прогноз — 15% к концу августа. Европейский рынок начнет восстанавливаться, ситуация будет повторять российский рынок, когда начнет реализовываться отложенный спрос. Соответственно, заводы, которые сейчас поставляют по каким-то низким фиксированным ценам все, начнут переориентировать свою продукцию на европейские рынки местные. Дефицит никуда не денется»,— заявил Попов.

Это, конечно, очень радикальные оценки. Большинство собеседников “Ъ FM” говорят, что до конца года машины подорожают процентов на 10. Дефицит, по некоторым прогнозам, к лету должен нейтрализоваться. К тому же в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» уже фиксируют, что трафик в автосалонах с начала года упал втрое, и это ясный сигнал для продавцов. Но все как один участники рынка настаивают: тянуть с покупкой не стоит — потом будет дороже. Пресс-секретарь агентства «Автостат» Азат Тимерханов купил машину ровно год назад и не прогадал: «Обвалился рубль, и я уже ожидал, что цены на автомобили будут расти, поэтому я просто принял решение, нашел в дилерском центре LADA Vesta SW, мне сделали скидку.

И если сравнивать ту цену с нынешней, то разница получается в 100 тыс.»

Недавнее исследование Auto.ru подтвердило, что автомобиль сейчас — это эффективный инструмент для вложений. Подержанный Land Cruiser стоит в среднем на 4% дороже, чем новый в 2017-м. Данных о цене люксовых подержанных авто не приводится, известно только, что сделок на этом рынке стало больше. Адвокат Александр Хаминский, например, сейчас пытается продать свой Rolls-Royce 2008 года. Говорит, разница с ценой покупки больше 50% — в минус, конечно. Потери в долларовом эквиваленте даже не хочет считать. Но покупку он все равно считает выгодной: «За все те годы, пока я ездил на самом длинном в мире Rolls-Royce, к тому же на двухцветном, имиджевая составляющая мне дала существенные, скажем так, иные выгоды, чем те, что измеряются в рублях либо в долларах».