В Калмыкии начальник миграционного пункта МВД подозревается в получении взятки

В Калмыкии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника миграционного пункта ОП МО МВД «Городовиковский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя). Об этом сообщили в СУ СК по республике.

Установлено, что в феврале начальник миграционного пункта сообщил мужчине о проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Предположительно, тем самым подозреваемый разгласил гостайну, потребовав за оказанную услугу взятку в размере 60 тыс. руб.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай