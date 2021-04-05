Похититель мэра Воронежа вновь обжаловал приговор

Осужденный за похищение нынешнего мэра Воронежа Вадима Кстенина Руслан Котиев подал вторую кассационную жалобу на приговор, вынесенный ему в июне 2018 года. Согласно документам Первого кассационного суда общей юрисдикции, его жалоба на решение Советского райсуда передана на изучение.

В июне 2018-го судья Наталья Ильченко приговорила Руслана Котиева к восьми годам строгого режима, признав виновным в похищении человека (пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Его подельники Алихан и Магомед Котиевы получили по 5,5 лет общего. Как было установлено судом, похитители 29 мая 2015 года на автомойке захватили шофера и служебный Toyota Highlander на тот момент руководителя областного департамента ЖКХ Вадима Кстенина. После этого они подъехали к дому чиновника, где дождались его, а затем затолкали в машину и отвезли в лесной массив. Там Котиевы потребовали от управленца $5 млн и отпустили для сбора денег. Вернулся он уже под контролем оперативников. После задержания Руслан Котиев попал в облбольницу, откуда сбежал, но позже был задержан в Ставрополе.

Год назад Руслан Котиев подал на решение суда первую кассационную жалобу, которая в итоге была ему возвращена. «Господин Котиев всегда был изобретателен в способах защиты. Так, на каком-то этапе судебного разбирательства он, например, заявлял, что является другим человеком с иным именем и фамилией, — напомнил “Ъ-Черноземье” адвокат Евгений Пискунов, представлявший в суде интересы Вадима Кстенина. — А для желающих использовать этот инфоповод в целях, не связанных с отправлением правосудия, хочу напомнить, что все подсудимые в суде заявили, что с потерпевшим ранее знакомы не были, никаких обязательств перед ними или иными лицами он не имел, компрометирующими его сведениями они не располагали».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Толмачев