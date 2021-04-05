Железнодорожники и грузоотправители обсудят внедрение единого электронного документооборота

Цифровой формат взаимодействия обсудят участники транспортно-логистической конференция «PRO//Движение.Юг». Она пройдет 16 апреля в онлайн формате.
В настоящее время большинство грузоотправителей Северо-Кавказской железной дороги уже оценили возможность удаленного оформления перевозочных документов. Порядка 85% всех грузовых отправок на магистрали оформляется дистанционно. Для сравнения: по итогам 2020 года доля оформленных электронных документов составила 77,5%.
Только в январе-феврале текущего года с применением электронной подписи было оформлено порядка 1 млн документов.
Как отметила начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Алла Сканцева, в 2021 году на СКЖД активно продвигается использование электронного документооборота с момента подачи заявки на перевозку до отправления вагона со станции. При этом предоставляется возможность оформления всех первичных документов: уведомлений о завершении грузовой операции, памяток приемосдатчика, актов общей формы.
Кроме того, открыт функционал оперативного планирования погрузки (до 10 дней), позволяющий всем участникам выстроить перевозочный процесс в соответствии с производственными планами.
Напомним, что транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Юг», является главной региональной коммуникационной площадкой в области развития железнодорожных перевозок.
Она соберет представителей ОАО «РЖД», органов власти, крупных грузоотправителей, операторов подвижного состава, морских портов, логистических компаний, банковской сферы.
В повестку включены вопросы, связанные с новыми предложениями по организации транспортировки аграрной продукции и продуктов питания, развитием терминальных мощностей в портах, перевозкой скоропортящихся грузов, изменением структуры погрузки экспортных грузов.
К участию в конференции приглашаются все заинтересованные участники транспортного рынка. Подробнее о программе форума можно узнать по ссылке: https://railwayforum.ru/events/forum-south2021/