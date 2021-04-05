Железнодорожники и грузоотправители обсудят внедрение единого электронного документооборота

Цифровой формат взаимодействия обсудят участники транспортно-логистической конференция «PRO//Движение.Юг». Она пройдет 16 апреля в онлайн формате.

В настоящее время большинство грузоотправителей Северо-Кавказской железной дороги уже оценили возможность удаленного оформления перевозочных документов. Порядка 85% всех грузовых отправок на магистрали оформляется дистанционно. Для сравнения: по итогам 2020 года доля оформленных электронных документов составила 77,5%.

Только в январе-феврале текущего года с применением электронной подписи было оформлено порядка 1 млн документов.

Как отметила начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Алла Сканцева, в 2021 году на СКЖД активно продвигается использование электронного документооборота с момента подачи заявки на перевозку до отправления вагона со станции. При этом предоставляется возможность оформления всех первичных документов: уведомлений о завершении грузовой операции, памяток приемосдатчика, актов общей формы.

Кроме того, открыт функционал оперативного планирования погрузки (до 10 дней), позволяющий всем участникам выстроить перевозочный процесс в соответствии с производственными планами.

Для крупных предприятий, чьи внутренние информационные системы интегрированы с информационной системой РЖД – АС ЭТРАН – появилась возможность в автоматическом режиме запрашивать не только перевозочные документы, но и дополнительную информацию. Такую, например, как дислокация вагонов и контейнеров, справки о собственниках и техническом состоянии подвижного состава. Это позволяет грузоотправителям на совершенно ином качественном уровне выстраивать свои бизнес-процессы в прямом взаимодействии с организацией перевозки.

Напомним, что транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Юг», является главной региональной коммуникационной площадкой в области развития железнодорожных перевозок.

Она соберет представителей ОАО «РЖД», органов власти, крупных грузоотправителей, операторов подвижного состава, морских портов, логистических компаний, банковской сферы.

В повестку включены вопросы, связанные с новыми предложениями по организации транспортировки аграрной продукции и продуктов питания, развитием терминальных мощностей в портах, перевозкой скоропортящихся грузов, изменением структуры погрузки экспортных грузов.

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные участники транспортного рынка. Подробнее о программе форума можно узнать по ссылке: https://railwayforum.ru/events/forum-south2021/