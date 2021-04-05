Викрам Пуния: «Мы готовы инвестировать средства на запуск производства в Узбекистане» Президент ГК «Фармасинтез» выступил с инициативой к правительству Узбекистана на промышленной выставке ИННОПРОМ.

За последние 10-15 лет Россия подняла свои компетенции в фармпроизводстве в разы. Нам есть чем поделиться. Например, российские фармпроизводители могли бы локализовать своё производство на территории Узбекистана. Могли бы переносить технологии. Для этого нужна мотивация со стороны правительства республики. Я бы предложил заключение государственно-частного партнерства. В рамках этого партнёрства российские фармпроизводители могли бы локализовать производство наиболее востребованных для системы здравоохранения Узбекистана препаратов. Взамен, правительство Узбекистана гарантировало бы потребление этих препаратов.

Известно, что система здравоохранения Узбекистана хочет локализовать производство онкопрепаратов. Мы оценили потребность и по нашим расчетам на это нужно около 30-50 млн долларов. Мы готовы инвестировать эти средства и запустить такое производство в Узбекистане, если будет система ГЧП и будет гарантировано потребление этих препаратов.

Предложение было озвучено 5 апреля в рамках главной стратегической сессии «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста».

По мнению Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова: «Узбекистан – не просто один из важных торгово-экономических партнеров для нашей страны. Это стратегический партнер, с которым российские компании уже создают и будут совместно реализовывать крупные кооперационные проекты в различных отраслях экономики. Участие 300 российских компаний в «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» наглядно подтвердит еще раз, что «Сделано в России» – это высокое качество и готовность к открытым и взаимовыгодным отношениям».

В выставке и деловой программе приняли участие промышленные компании и бизнес делегации из Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении.

Запись главной стратегической сессии доступна на YouTube.