Китайский актер, певец и танцор Джексон Йи назначен глобальным амбассадором Armani Beauty

Китайский актер, певец и танцор Джексон Йи назначен новым глобальным послом по макияжу и уходу за кожей Armani Beauty. В прошлом году Йи представлял компанию в Китае, а теперь выходит на международный уровень. Ожидается, что в своей новой роли Йи впервые появится в кампании по запуску крема Neocream, который станет частью линии Crema Nera. Том Манро снял рекламу, которая выйдет на мировой рынок в мае.

Йи снялся в таких фильмах, как «Лучшие дни» (номинированном на «Оскар» 2021 года), и «Маленький красный цветочек», а также в сериале «Самый длинный день в Чанъане». Следующая роль Йи - главная роль в военной драме «Битва на озере Чанджин». Йи был назван лучшим новым исполнителем на 39-й гонконгской кинопремии в прошлом году. В 2017 году он был назначен специальным посланником ВОЗ по вопросам здравоохранения в Китае, и является основателем своей благотворительной организации, которая поддерживает программу помощи детям, проводимую Китайским фондом борьбы с бедностью.

Китай является важным рынком для косметического бренда Armani, где он занимает третье место в категории косметики.