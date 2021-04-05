Жителя Ростовской области будут судить за махинации с выплатами

В Ростовской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), которое было возбуждено в отношении 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данным следствия, мужчина предоставил в местные управления пенсионного фонда фиктивные документы, в которых было указано, что он имеет инвалидность второй группы. В течение трех с половиной лет мужчина незаконно получил пенсию по инвалидности и другие социальные выплаты на сумму 615 тыс. руб.

Наталья Шинкарева