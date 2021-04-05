Пляж «Маяк» — новое «сердце» Сочи. ГК «Метрополис» дарит новую жизнь старым локациям На курорте готовят к открытию пляжный комплекс с кварцевым песком, зонами для йоги и променада

ГК «Метрополис» готовит к открытию новую ультрасовременную локацию в Сочи — пляжный комплекс «Маяк», расположенный в районе Южного мола морского порта.

В настоящий момент территория уже подготовлена для дальнейшего благоустройства: расчищена от устаревших конструкций аквапарка, ночного клуба и торговых точек.

Пляжный комплекс «Маяк» подарит городу еще одно доступное для всех общественное пространство, современные прогулочные зоны и места отдыха. Он будет бесплатным и открытым для всех желающих. «Территория будет максимально комфортной и современной. Место станет новой точкой притяжения для горожан и туристов», — отметили в ГК «Метрополис».

На площади 3 га расположится пляж из кварцевого песка мелкой фракции. Здесь же будет создана зона площадью 4,5 тыс. кв. м из искусственной травы с высотой ворса 35 мм.

Зону променада удалось расширить на шесть метров. Согласно проекту, набережная будет обновлена с использованием техники печатного бетона, украшена 15-ю топиариями и оборудована несколькими фотозонами. При этом сделан акцент на сохранение и улучшение натурального озеленения локации.

Для комфортного пляжного отдыха на территории «Маяка» обустроят скамейки, шезлонги, аэрарии, пуфы, бунгало, качели, детскую площадку и другое.

Чтобы обеспечить санитарные условия, на пляже «Маяк» разместят урны для селективного сбора мусора, душевые кабинки и туалеты, медпункт, камеры хранения и комнату матери и ребенка. Позаботились разработчики проекта и об инженерной инфраструктуре, обновив систему освещения и канализационные сети. Для всех посетителей пляжа будет доступен бесплатный Wi-Fi.

Для любителей релакса на пляже появится зона для йоги и искусственный пруд. Особое внимание при обустройстве территории «Маяка» уделят малоподвижной группе населения: при реконструкции учитываются все требования безбарьерной среды.

Получить гастрономическое удовольствие или просто выпить сок или кофе на пляже «Маяк» можно будет в одном из пяти ресторанов, либо в кофейне, фудкорте, фрэш баре.

«Основная цель проекта — сделать набережные города удобными и комфортными. Продолжить и масштабировать успешный опыт пляжа “Ривьера”», — прокомментировали в ГК «Метрополис».

В настоящий момент на территории пляжного комплекса «Маяк» идет процесс укладки печатного бетона, подготовка для засыпки кварцевого песка и укладки искусственной травы. Закуплено все пляжное, техническое и сервисное оборудование.