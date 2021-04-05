Двух татарстанцев осудят по обвинению в контрабанде валюты

В ближайшее время Лаишевский райсуд рассмотрит дело двух местных жителей, которых обвиняют в контрабанде валюты в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемых задержали в январе 2021 года в казанском аэропорту. По данным ведомства, у них в багаже обнаружили незаконно перемещенные через границу без обязательного декларирования деньги. У одного из них было при себе $62 000, у другого — $70 000. С этими деньгами обвиняемые планировали улететь в Стамбул, добавили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"