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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре полиция нашла в машине экс-главаря ОПГ гранаты, пистолеты и карабин

Житель Самары подозревается в незаконных приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Полиция возбудила в отношении него уголовное дело после того, как в багажнике машины мужчины обнаружили оружие. Об этом в понедельник сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Из автомобиля подозреваемого сотрудники полиции изъяли гранаты, предметы похожие на пистолеты, патроны и карабин с оптическим прицелом»,– говорится в сообщении.

На допросе подозреваемый заявил, что указанные предметы принадлежат ему и что он хранит их с 1990 годов. Узнав об интересе полиции к его личности, мужчина пытался перевезти оружие из гаража в другое место.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет со штрафом в размере до ста тыс. руб. По информации полиции, мужчина являлся главой одной из самарских ОПГ периода 1990 годов.

Георгий Портнов


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