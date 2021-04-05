В Красноярском крае в «Школе космонавтики» выявлены новые случаи отравления детей

В Железногорске (Красноярский край) 11 учеников 8-11 классов «Школы космонавтики» отравились в школьной столовой. Один ребенок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь, сообщают в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас на месте происшествия оперативники совместно с медиками межрегионального управления №51 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России изымают образцы пищи, берут смывы рук персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства отравления.

В марте 2021 года прокуратура Красноярского края уже сообщала о нарушениях в организации питания в «Школе космонавтики». Проверка была организована после массового обращения учеников за медицинской помощью. У шестерых было выявлено расстройство пищеварения, у еще одного учащегося — норовирусная инфекция. По результатам санитарно-эпидемиологического расследования межрегионального управления ФМБА России было установлено превышение содержания микроорганизмов в суточных пробах пищевой продукции. Прокуратурой было внесено представление в отношении КГБУ «Центр питания», которое занималось организацией горячего питания в школе. В отношении шеф-повара было возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс призвал власти усилить контроль за сферой организации школьного питания. С 18 февраля по 3 марта в Красноярске было зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозной инфекцией, более половины детей были госпитализированы. Правоохранители возбудили три уголовные дела. Услуги по организации питания в школах оказывали ООО «Развитие», ООО «Респект» и СПК «Аленушка». Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности компаний.

Анастасия Вещикова, Красноярск