После гибели ребенка в казанской бане возбудили уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели десятилетнего ребенка в казанской бане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что трагедия произошла 3 апреля на улице Муромской-1. По предварительной версии, мальчик решил сходить в баню вместе с 59-летним дедушкой. Вскоре родственники обеспокоились их долгим отсутствием и обнаружили их обоих без сознания. Мужчину удалось спасти, его госпитализировали, а мальчик скончался. Оба они отравились угарным газом.

В пресс-службе добавили, что уголовное дело открыто по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109). Причины и детали трагедии выясняются.

"Ъ-Казань"