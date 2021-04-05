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Минобразования Башкирии закажет 41 автобус для перевозки детей

Министерство образования Башкирии на аукционе 15 апреля отберет поставщика 41 автобуса для перевозки детей от 6 до 16 лет, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 109 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии. Стоимость одного автобуса — 2,68 млн руб.

Автобусы нужно поставить в течение 45 календарных дней с момента подписания контракта и в 29 школ районов и городов Башкирии, в том числе в Центр образования № 53 и в школы №№ 4 и 36 в Уфе. Они должны быть выпущены не ранее 2021 года, окрашены в желтый цвет, в каждом из них необходимо разместить не менее 18 посадочных мест для детей и одно — для взрослого. Салон должен быть оснащен, в том числе, фильтро-вентиляционной установкой, двумя огнетушителями, звуковой и световой сигнализацией, информирующей о незакрытой сдвижной двери, устройствами, обеспечивающими обзор входа и выхода детей в зоне от уровня дороги до поверхности пола автобуса, системой ГЛОНАСС/GPS. На наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса должны быть надписи «Дети».

Майя Иванова


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