В первом квартале года спрос на вторичное жилье в Перми вырос на 6%

В I квартале спрос на вторичное жилье в Перми увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает «Авито Недвижимость». Стоимость вторичного жилья за I квартал в Перми выросла на 13% к году, составив 61,18 тыс. руб. за 1 кв. м. Объем предложения в этом сегменте рынка за год сократился на 28%.

«В сложившихся обстоятельствах становится все более вероятным, что рынок вторичной недвижимости в ближайшей перспективе возьмет курс на стабилизацию,— считает руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.— Ожидаемое ослабление потребительского интереса в совокупности с дополнительной поддержкой рынка в виде повышения ключевой ставки ЦБ, предположительно, несколько сдержит дальнейший рост стоимости жилья». По мнению эксперта, дефицит ликвидного предложения и высокие цены на квартиры в готовых комплексах будут и далее снижать покупательскую активность. Этот фактор также станет основанием для более умеренного подорожания вторичной недвижимости в обозримом будущем. Однако пока рыночная ситуация во вторичном сегменте изменилась не столь значительно, у продавцов и покупателей все еще есть возможность оформить сделку купли-продажи на выгодных условиях в обоих случаях, считает Руслан Закирьянов.

Отметим, что в большинстве регионов рынок вторичной недвижимости также демонстрирует динамику. Наиболее заметный рост спроса зафиксирован в Сочи (+1,8 раза), в полтора раза спрос повысился в Новосибирске и в 1,4 раза — в Екатеринбурге. Более чем на треть вырос интерес пользователей платформы к вторичному жилью в Челябинске (+38%), Краснодаре (+35%) и Ростове-на-Дону (+33%).