В Саратове пресечена деятельность сети «фирм-однодневок»

Оперативники УФСБ России по Саратовской области и сотрудники УФНС пресекли деятельность сети юридических лиц, которые участвовали в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Установлено, что фигуранты на постоянной основе регистрировали большое количество организаций, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Для создания видимости законности финансовых операций между клиентами «обналичников» и подконтрольными им организациями заключались договора на поставку товаров, оказание услуг, агентские договора с физическими лицами.

В квартирах, переделанных под офисные помещения, предназначенные для фиктивного ведения финансово-хозяйственной деятельности «фирм-однодневок»,были изъяты печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы, предназначенные для осуществления незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственные действия продолжаются.

Марина Ковалева