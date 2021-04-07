«Меня сводит с ума современный биотех»

В 2021 году Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) в третий раз провела премию «Научный журналист года» — региональный этап премии European Science Writer of the Year. Ее победителем стала Полина Лосева — корреспондент портала N+1, биолог, автор научно-популярной книги о старении. «Ъ-Наука» поговорил с победительницей о науке и научной журналистике.

Полина Лосева родилась в Москве, окончила биологический факультет МГУ. Работала научным журналистом и обозревателем порталов «Элементы», «Чердак», N+1. Лектор фонда «Эволюция» и проекта LevelOne, победитель конкурсов Tech-in-media и «Био/мол/текст» в 2017 и 2018 годах. Специализируется в области физиологии человека и клеточной биологии. Автор книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» (2020 год, издательство «Альпина нон-фикшн»).

— Как вы пришли в научную журналистику?

— Как всегда бывает в хороших историях — по чистой случайности. Я искала работу менеджером проектов в образовательных проектах для взрослых. Так вышло, что на мое резюме ответили только в тассовском портале «Чердак», который тогда вообще не занимался образовательными проектами и куда я написала по внезапному совету знакомой. Меня будто бы действительно взяли на работу менеджером проектов, но мой мудрый шеф Егор Быковский предложил мне между делом что-нибудь написать. И вот пишу до сих пор.

— С биологией вас что-то еще связывает или это уже прошлая жизнь?

— Мне не нравится жестко разделять биологию и журналистику. Пипеток и пробирок я, действительно, не держала в руках уже очень давно, и не то чтобы об этом жалею, но наука — это не только пипетки и пробирки. Это еще и массив знаний, который надо как-то систематизировать, обрабатывать, обдумывать и делиться ими с «лабораторными» учеными, которым часто не хватает времени и сил на чтение литературы. Поэтому хороший обзор или новый взгляд на старые данные можно смело считать частью науки.

— Какие у вас любимые темы, направления исследований, новые результаты которых ждете с нетерпением?

— Меня сводит с ума современный биотех. Несмотря на то что до большинства из нас какая-нибудь генная терапия или антисмысловые нуклеотиды дойдут еще нескоро, сам факт того, что где-то они существуют, делает мою жизнь немного светлее. Приятно думать, что человек что-то научился менять в этом мире, причем на таком уровне — буквально вторгаясь в основы основ. А еще, конечно, разные репродуктивные технологии, манипуляции с зародышами и регенеративная медицина. Это тоже будет очень медленно идти в клинику, но позволяет делать какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Например, когда я училась в университете, один из лекторов нам с трепетом и придыханием рассказывал о трансдифференцировке — превращении клеток одного типа в другой напрямую. Тогда еще никто толком не умел этого делать, о ней было принято только мечтать. Год назад я писала новость по статье, авторы которой превратили целую селезенку в печень внутри живой мыши! Невозможно поверить, что это все происходит на моих глазах.

— За четыре года карьеры вы работали в разных изданиях, да и времена меняются. Отличаются ли редакционные стандарты в разных изданиях и как и в какую сторону, вам кажется, движется отечественная научная журналистика?

— Мне сложно судить о том, куда движется журналистика, потому что я сама за последние годы изменилась куда сильнее, чем она. Сейчас я с разных сторон слышу о нехватке хороших авторов, но как автор могу сказать, что хороших редакторов, возможно, не хватает еще острее. Мне нечасто встречаются редакторы, которые разговаривают с авторами о чем-то, кроме запятых, или могут сформулировать четкое ТЗ к тексту. Надеюсь, и этот кризис мы как-нибудь преодолеем.

Премия «Научный журналист года» (ранее — Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year) вручается Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки с 2019 года и является региональным этапом премии European Science Journalist of the Year. Каждый год на конкурс приходят около 200 работ от всех ведущих СМИ страны. В 2019 году премию выиграла Евгения Щербина (портал «Чердак»). В 2020 году победительницей стала Мария Пази из «Русского репортера», которая затем была также признана лучшим научным журналистом года в Европе. Премия-2021 проведена при поддержке научно-технологической компании Merck.

— Вы и журналист, и писатель. Вам больше нравится работать над статьей или целой книгой?

— Журналистов и писателей мне тоже кажется странным противопоставлять, как не бывает режиссеров короткого или полного метра. Каждая история требует своего формата. Какую-то достаточно показать издалека на паре страниц и оставить в прошлом как забавный экзерсис. А какая-то разрастается на десятки тысяч знаков и все равно не влезает ни в какие рамки, так что приходится обрубать целые сюжетные линии и смысловые пласты, и это повод задуматься о том, не просится ли она в книгу. Понятно, что короткие истории писать проще и приятнее, но и от них иногда устаешь, и тогда хочется перестать постоянно переключаться и погрузиться во что-нибудь одно с головой.

— Есть ли уже задумки для новой книги?

— У меня есть несколько историй, которые выходят за рамки обычных статей. Но какая из них станет главной и во что все это упакуется, пока предсказать не берусь.