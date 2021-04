«Меня сводит с ума современный биотех»

Премия «Научный журналист года» (ранее — Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year) вручается Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки с 2019 года и является региональным этапом премии European Science Journalist of the Year. Каждый год на конкурс приходят около 200 работ от всех ведущих СМИ страны. В 2019 году премию выиграла Евгения Щербина (портал «Чердак»). В 2020 году победительницей стала Мария Пази из «Русского репортера», которая затем была также признана лучшим научным журналистом года в Европе. Премия-2021 проведена при поддержке научно-технологической компании Merck.