COVID-19 за сутки подтвердили у 198 воронежцев

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области сохранятся на уровне менее 200 инфицированных в день, это аналогично показателям начала июня 2020 года. За последние сутки в области подтверждены 198 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 5 апреля. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 76 152 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

Вместе с тем, за последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, не умер никто из пациентов с коронавирусом

187 победивших болезнь пациентов выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили также в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 5 апреля в Воронежской области всего 76 152 случая заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 70 818 пациентов выздоровели, 2 450 скончались. В России за последние сутки выявлено 8 646 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 589 540. Выздоровели и выписаны за сутки 7 052 человек (всего 4 211 133), скончались за сутки 343 пациента с коронавирусом (всего 100 717).

В облправительстве со ссылкой на «эпидемиологические расследования Роспотребнадзора» на 11:07 понедельника, 5 апреля, подтверждают динамику по заболевшим и выздоровевшим, однако уже традиционно приводят иные данные по смертности. По данным местных властей, всего в регионе от COVID-19 умер 2 881 человек, за последние сутки — 10. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников