В Нижнем Новгороде ищут маркеры старения

Хотите узнать, на сколько состарился ваш организм? Наше приложение поможет узнать ваш биологический возраст! Именно с такой многообещающей фразы начинается знакомство с уникальным мобильным приложением BioAgeCalculator, разработанным сотрудниками Университета Лобачевского (доступно в Google Play).

Приложение позволит любому желающему узнать свой биологический возраст: ни для кого не секрет, что дата рождения в паспорте не всегда объективный показатель состояния здоровья и трудоспособности человека.

Способов оценки биологического возраста очень много. Ученые Университета Лобачевского на первом этапе исследования верифицировали один из наиболее доступных вариантов — определение возраста по модели PhenoAge (Levine et al., 2018), в основу которого команда во главе со знаменитым и очень упорным генетиком и биологическим статистиком Стивом Хорватом положила наиболее известные показатели из общего и биохимического анализа крови, а именно содержание альбумина,C-реактивного белка, глюкозы, креатинина, лейкоцитов, щелочной фосфатазы, доля лимфоцитов, средний объем эритроцита и ширина распределения (то есть разница в размере) эритроцитов.

Чтобы доказать, что модель работает для россиян, нижегородские ученые провели большое исследование на различных группах людей нижегородского региона. В исследовании приняли участие здоровые добровольцы, а также долгожители и лица с ускоренным старением. Ученые обращают внимание, что наибольший интерес представляют данные расчета биологического возраста за несколько лет, и рекомендуют сдавать анализ раз в год для отслеживания изменений состояния организма.

На этом команда ученых Университета Лобачевского (сотрудников Института биологии и биомедицины и Института информационных технологий, математики и механики) не остановилась и провела первое в России эпигенетическое исследование для поиска маркеров возраст-зависимых патологий. Именно эти данные и легли в основу разработки приложения для оценки возраста по эпигенетическим меткам. Эпигенетические часы — это своего рода генетический хронометр, и данный способ определения возраста является самым точным и современным в настоящее время. Самое главное — этим приложением может воспользоваться абсолютно каждый. Для этого необходимо в один день сдать анализы крови и маркеры метилирования ДНК с использованием диагностической системы. Загрузив их в калькулятор, можно узнать свой реальный биологический возраст и при необходимости обратить внимание на состояние своего здоровья и образа жизни, скорректировать процессы старения.

По материалам unn.ru/site/about/news/uchjonye-nngu-proveli-pervoe-v-rossii-epigeneticheskoe-issledovanie-dlya-poiska-markerov-vozrast-zavisimykh-patologij