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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Коронавирус в Черноземье: 16 умерли, 604 заболели за день

5 апреля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло почти 236 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья официально зафиксировано 604 новых случая заболевания (всего 235 945), в том числе:

  • Белгородская область +84 новых заболевших, всего выявлено 34 707 случаев за время пандемии, умерли всего 573 пациента;
  • Воронежская область +198, всего 76 152, умерли 2 450;
  • Курская область +91, всего 34 479, умерли 596;
  • Липецкая область +82, всего 28 024, умерли 548;
  • Орловская область +62, всего 32 739, умерли 510;
  • Тамбовская область +87, всего 29 847, умерли 419.
За последние сутки в шести областях Черноземья зафиксированы 16 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

Пять пациентов умерли в Липецкой области, четверо — в Курской. Трое скончались на Орловщине. По двое — в Белгородской и Тамбовской областях. В Воронежской области за последние сутки от коронавируса, по официальным данным, никто не умер. Число скончавшихся в макрорегионе теперь составляет 5 096.

Болезнь за последние сутки победили 449 жителей Черноземья (всего 216 677), в том числе:

  • Белгородская область +17 новых выздоровевших, всего 32 487;
  • Воронежская область +187, всего 70 818;
  • Курская область +99, всего 31 276;
  • Липецкая область +74, всего 24 818;
  • Орловская область +64, всего 30 081;
  • Тамбовская область +8, всего 27 197.

В России за последние сутки выявлено 8 646 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 589 540. Выздоровели и выписаны за сутки 7 052 человек (всего 4 211 133), скончались за сутки 343 пациента с коронавирусом (всего 100 717).

Сергей Калашников


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