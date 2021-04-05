Суд расторг договор аренды земли, на которой проживали кумандинцы в Алтайском крае

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о расторжении договора аренды земельного участка, заключенного между администрацией Красногорского района и «Объединением кумандинцев Алтая», на котором проживали кумандинцы. Решение опубликовано на сайте суда.

Ранее администрация района обратилась в суд с исковым заявлением к общественной организации о расторжении договора из-за неуплаты аренды в установленный срок. «Взыскать с Алтайской региональной общественной организации "Объединение кумандинцев Алтая", город Бийск Алтайского края 6 тыс. руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета»,— говорится в резолютивной части решения суда.

Участок расположен на площади 1,1 млн кв. м в Красногорском районе примерно в 2,7 км от села Пильно — историческом месте проживания народа.



Как пояснил “Ъ-Сибирь” председатель объединения Виталий Петухов платеж был просрочен из-за финансовых проблем: «Никаких претензий у нас нет, в ближайшие дни мы планируем задолженность покрыть. Сейчас мы ведем переговоры с администрацией района о том, как мы можем снова получить участок обратно. В идеале, мы бы хотели, чтобы землю передали в безвозмездное пользование».

Кумандинцы — один из древнейших народов, проживающих на территории Алтайского края, Кузбасса и Республики Алтай. Всего в России их насчитывается около 3 тыс. человек, из них в Алтайском крае — около 1,4 тыс. жителей.

Юлия Сасевич