В производство измерительных установок в Благовещенске вложат 500 млн рублей

ООО «Уралтехнострой – Автоматизированные системы» направит более 500 млн руб. на производство измерительных установок для нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Компания включена в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск».

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в рамках инвестиционного проекта планируется создание импортозамещающего производства, которое обеспечит республику и другие регионы России, а также страны ближнего зарубежья «качественным оборудованием для определения количества и состава газожидкостных смесей в нефтегазовой отрасли».

Как отмечают в министерстве экономического развития и инвестиционной политики республики, инвестпроект планируют реализовать в течение 2021-2028 годов, на производстве будет создано свыше 100 новых рабочих мест.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Уралтехнострой – Автоматизированные системы» зарегистрировано в Благовещенске в марте 2020 года. Компания занимается производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Его владельцами (через ООО «Корпорация Уралтехнострой») являются Олег Аминов, которому принадлежат 99%, а также Илдар Набиуллин, владеющий 1% уставного капитала компании. 2020 год предприятие завершило с убытком 7 тыс. руб.

Майя Иванова