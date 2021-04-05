Куюргазинский райсовет проверяет действия главы Юлая Ильясова

Куюргазинской районный совет инициировал проверку действий главы районной администрации Юлая Ильясова. На минувшей неделе стало известно, что прокурор района внес в совет представление, в котором потребовал уволить господина Ильясова в связи с утратой доверия.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Башкирии, в январе прошлого года Юлай Ильясов назначил на должность исполняющего обязанности директора МБУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений» племянника своей супруги — Эмиля Ишмухаметова. Кроме того, супруга чиновника Лилия Михайлова до марта прошлого года занимала должность председателя попечительского совета благотворительного фонда поддержки социального развития Куюргазинского района. Ее кабинет находился в здании администрации, а она пользуется служебным автомобилем с водителем. В ведомстве также заявили, что господин Ильясов не указал в своей декларации за 2020 год доход в размере 1 млн руб. и скрыл наличие трех банковских счетов.

Секретарь совета Ахат Исламгулов сегодня сообщил "Ъ-Уфа", что после полученного преставления совет начал собственную проверку, которая должна подтвердить все факты, указанные в представлении прокурора. Совет также затребовал документы в банке. Проверка будет продолжатся до 20-х чисел апреля, однако, если к тому моменту будут получены не все документы, сроки проверки могут продлить. По мнению Ахата Исламгулова, решение совета по господину Ильясову будет вынесено не раньше мая.

Анна Соколова