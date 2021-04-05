В Пензе планируется расширить часть проспекта Строителей

В Пензе благодаря дорожному проекту часть проспекта Строителей планируется расширить до шести полос. Строительство объекта осуществят в период с 2021 года по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Как уточнили в администрации города, проектная документация на строительство общегородской магистрали от второго микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» с примыканием к федеральной трассе М-5 «Урал» уже проходит проверку в государственной экспертизе.

По проекту строительство проезжей части пройдет с обустройством тротуаров с двух сторон, освещения и ливневой канализации, отмечают в управлении капитального строительства.

Мария Шахрай