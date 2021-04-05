Совет директоров группы ПИК обновил дивидендную политику, сообщается на сайте девелопера. Теперь целевой уровень ежегодных дивидендов будет составлять не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Новая дивидендная политика будет действовать начиная с финансовых результатов за 2020 год. Совет директоров утвердил ее, «исходя из высокой устойчивости операционных и финансовых результатов ПИК, а также роста масштаба бизнеса и успешной реализации стратегии компании по диверсификации в новые направления деятельности».

Акции группы ПИК на Мосбирже отреагировали на новость снижением. На 12:40 мск акция теряет в стоимости 1,88%, до 902 руб.