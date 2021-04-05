«Промцентр» получит без торгов участок в Уфе для расширения индустриального парка

Компании ООО «Промцентр» предоставят в аренду без торгов земельный участок в Уфе площадью 9,16 га для реализации масштабного инвестпроекта по расширению границ индустриального парка, следует из распоряжения главы Башкирии от 2 апреля.

Согласно данным публичной кадастровой карты, участок расположен на улице Производственной в микрорайоне Шакша. Вид разрешенного использования участка кадастровой стоимостью 118,77 млн руб. — для объектов промышленности. Сейчас на нем расположены склады.

ООО «Промцентр», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в июле 2005 года. Уставный капитал компании — 642 млн руб., она принадлежит АО «Региональный фонд». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Общая площадь промышленной площадки индустриального парка составляет 13,63 га, площадь зданий и сооружений — 73,7 тыс. кв. м.

На территории индустриального парка «Промцентра» расположены предприятия: «Технотекс» (производство и поставка нефтепромыслового оборудования), ООО «НПП ОЗНА - инжиниринг» (проектирование объектов нефтегазовой промышленности), АО «Башбакалея» (оптовая и розничная продажа продуктов питания), ПАО «ОДК-УМПО» (разработка и производство авиационных двигателей) и другие. В 2019 году выручка «Промцентра» равнялась 198,38 млн руб., чистая прибыль — 19,81 млн руб.

Майя Иванова