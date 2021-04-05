На Сызранском НПЗ началась вакцинация сотрудников от COVID-19 АО «Сызранский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», приступило к вакцинации сотрудников в целях профилактики COVID-19

Организацией вакцинации сотрудников занимается специализированное медицинское учреждение, обеспечивающее логистику и вакцинирование в соответствии с требованиями Минздрава РФ, включая предварительное медицинское обследование и поствакцинальное наблюдение.



Используется двухвекторная вакцина российского производства «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Использование двух векторов является уникальной технологией Центра им. Н. Ф. Гамалеи и отличает отечественную вакцину от других разрабатываемых в мире вакцин. Это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека и входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина от коронавируса прошла все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет.

Перед вакцинацией все сотрудники проходят осмотр у врача-терапевта с измерением температуры, давления, уровня кислорода в крови. Врач также внимательно изучает медкарты сотрудников, уточняет наличие хронических заболеваний и возможных аллергических реакций, а также знакомится с результатами теста на антитела.

По данным разработчиков «Спутник V», пик иммунного ответа организма на вакцину от коронавируса приходится на 42 день после вакцинации. Инъекция выполняется дважды с интервалом в 21 день, и иммунитет к коронавирусу вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины.

Компания «Роснефть» уделяет большое внимание здоровью сотруников. Проведение вакцинации в дочерних обществах позволит сохранить здоровье работников и смягчить противоэпидемический режим.

Согласно требованиям Роспотребнадзора в административных и производственных помещениях Сызранского НПЗ продолжаются необходимые санитарные мероприятия, работники в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты.