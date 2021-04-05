Avito: стоимость вторичного жилья в Нижнем Новгороде выросла на 29%

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в Нижнем Новгороде составила 82,7 тыс. руб. по итогам первого квартала 2021 года, подсчитали в «Авито». По сравнению с предыдущим кварталом стоимость выросла на 14%, по сравнению с 2020 годом – на 29%.

Объем предложения жилья на вторичном рынке в Нижнем Новгороде за год сократился на 36% — заметнее, чем в других крупнейших городах России. Спрос за год снизился на 7%.

В России в целом средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 16% за год – до 63,46 тыс. руб. Спрос за год вырос на 13%, объем предложения сократился на 16%.

Анастасия Еремина