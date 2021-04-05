Toyota показала преемника спорткара GT86

Toyota GR 86. Фото: Toyota

Toyota GR 86. Фото: Toyota

Toyota GR 86. Фото: Toyota

От представленного в конце 2020 года Subaru BRZ новая модель Toyota отличается только оформлением передней части кузова, а также шильдиками на кузове. GR 86 получила 235-сильный атмосферный 2,4-литровый оппозитный двигатель, который сочетается либо с 6-ступенчатой механической, либо с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota сохранила все оснащение модели, включая фирменный комплекс систем активной безопасности Subaru EyeSight. Новое купе имеет 7-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедийную система с 8-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, сервисами SiriusXM и другими возможностями.

Новая Toyota GR 86 будет продаваться только в Европе, тогда как Subaru BRZ будет представлена только на рынке Северной Америке. При этом обе модели окажутся доступны на домашнем рынке в Японии.

Напомним, первое поколение спорткаров Toyota GT86 и Subaru BRZ выпускалось с 2012 года по 2020-й. Автомобили технически унифицированы друг с другом и отличаются только дизайном. Новая GR 86 стала третьей моделью суббренда Gazoo Racing после купе Toyota GR Supra и хэтчбека Toyota GR Yaris.